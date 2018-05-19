ФОТО: Тяжкое ДТП в Выхма: автомобиль перевернулся на крышу, водитель был пьян и не пристегнут

Сегодня во второй половине дня в Выхма случилось ДТП, в результате которого легковушка пеервернулась на крышу. Известно, что один человек пострадал.
Подробности выясняются.
Позже выяснилось, что водитель был пьян и не пристегнут.
Сегодня во второй половине дня в Выхма случилось ДТП, в результате которого легковушка пеервернулась на крышу. Известно, что один человек пострадал.
Подробности выясняются.
Позже выяснилось, что водитель был пьян и не пристегнут.
Keskkonnakorralduse asekantsler
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
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Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
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