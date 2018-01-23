ФОТО: Тяжелый день для столбов! В понедельник в Ласнамяэ, Кесклинне и на Ярвевана произошли похожие ДТП

В понедельник вечером в связи с тяжелыми погодными условиями произошло несколько ДТП, в процессе которых автомобили врезались в уличные столбы.

В понедельник вечером условия на дороге осложнились из-за погоды. Одна авария произошла в Таллинне на Ярвевана теэ, где серебристый автомобиль врезался в уличный столб и снес его.

В Ласнамяэ водитель внедорожника съехал с проезжей части на Смуули теэ и тоже врезался в столб, в результате чего столб упал.

Затем произошло еще подобное ДТП на улице Лийвалайа в центре Таллинна. Столб устоял.