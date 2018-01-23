23.01.2018, 08:12

ФОТО: Тяжелый день для столбов! В понедельник в Ласнамяэ, Кесклинне и на Ярвевана произошли похожие ДТП

 (15)
rus.delfi.ee
EST
Avarii Smuuli teel
Avarii Smuuli teelFoto: Veiko Vares

В понедельник вечером в связи с тяжелыми погодными условиями произошло несколько ДТП, в процессе которых автомобили врезались в уличные столбы.

В понедельник вечером условия на дороге осложнились из-за погоды. Одна авария произошла в Таллинне на Ярвевана теэ, где серебристый автомобиль врезался в уличный столб и снес его.

В Ласнамяэ водитель внедорожника съехал с проезжей части на Смуули теэ и тоже врезался в столб, в результате чего столб упал.

Затем произошло еще подобное ДТП на улице Лийвалайа в центре Таллинна. Столб устоял.

Читайте также:
102 900€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
180 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
85 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
160 000€
Tallinn, Квартира
195 000€
Tallinn, Квартира
215 000€
Rae vald, Дом
72 000€
Tartu, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии