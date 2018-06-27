27.06.2018, 22:00

ФОТО: Тяжелая авария в Тартумаа: погиб мужчина, четыре человека получили серьезные травмы

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в одной из машин находился ребенок
rus.delfi.ee
EST 35
Surmaga lõppenud liiklusõnnetus Tartumaal
Surmaga lõppenud liiklusõnnetus TartumaalFoto: Delfi lugeja

Сегодня в Тартумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб мужчина средних лет. Четыре человека получили тяжелые ранения.

Сообщение об аварии поступило в Центр тревоги в 20:25.

По предварительным данным, речь идет о лобовом столкновении легковых автомобилей Mercedes и Citroen. Столкновение было настолько сильным, что от полученного удара Citroen перевернулся на крышу. Спасателям пришлось вызволять находившихся в нем людей. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. В машине находился также маленький ребенок, которого доставили в больницу.

Также в больницу были доставлены и трое человек из Mercedes.

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