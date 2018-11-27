ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы

Почти через неделю, 7 июля, Якименко был задержан в Латвии. Он направлялся на Украину, чтобы якобы остаться там жить. После его задержания в связанных с мужчиной двух площадях было найдено более 8500 различных частей оружия, в том числе около 7700 патронов, граната, сигнальная ракета, 40 граммов пороха и 4 револьвера, на ношение которых у него не имелось разрешения.
Во время расследования выяснилось, что различные детали оружия Якименко заполучил, когда его уволили с должности оружейника в Таллиннской тюрьме. Инвентарь списали и мужчина просто забрал его себе. У него и тогда не имелось разрешения на ношение оружия. Патроны же он накопил в течение долгого времени, так как ему выдавалось по 100 патронов в день для стрельбы в тире.
Двое пострадавших охранников также подали в отношении Якименко гражданский иск, чтобы востребовать возмещение ущерба за полученные травмы. Обсуждение данных обстоятельств объявили закрытым. Суд вынесет свое решение к 7 декабря. Ранее Якименко не наказывался в уголовном порядке.