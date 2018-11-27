27.11.2018, 16:16

ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы

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ФОТО: Три выстрела в живот. Ранившему двух охранников на Коплиских линиях пожилому вору грозит 16 лет тюрьмы
Foto: Tiit Blaat

Сегодня состоялось очередное заседание по делу 75-летнего вора металлолома Александра Якименко. Его обвиняют в том, что 2 июля прошлого года на Коплиских линиях он выстрелил в двух охранников.

Прокурор предъявил Якименко обвинение в попытке убийства двоих человек и в незаконном обращении с огнестрельным оружием. В итоге государство просит суд дать ему в качестве наказания 16 лет тюремного срока.

Стрельба произошла 2 июля на улице Лийнивахе в Копли, куда Александр отправился собирать металл. Когда он вошел в одной из зданий, то попал на камеру видеонаблюдения, от чего сработала сигнализация.

На место прибыли два охранника, один из них вошел внутрь здания, а второй остался ждать снаружи. Когда Якименко увидел в доме охранника, он попытался сбежать через окно, но снаружи его поймал второй охранник. После этого Якименко, который раньше работал в Таллиннской тюрьме оружейником, вынул револьвер и выстрелил охраннику в живот.

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К тому моменту из дома выбежал другой охранник и бросился к Якименко с криком "стоять!", после чего тоже получил выстрел в живот. Охранник упал на вора, и тот выстрелил в третий раз, когда револьвер уже упирался в тело охранника.

Раненные охранники ослабили хватку и это позволило вору сбежать. На месте преступления Якименко оставил испачканную в крови куртку и свою сумку. Охранники же сами вызвали себе скорую помощь.

Почти через неделю, 7 июля, Якименко был задержан в Латвии. Он направлялся на Украину, чтобы якобы остаться там жить. После его задержания в связанных с мужчиной двух площадях было найдено более 8500 различных частей оружия, в том числе около 7700 патронов, граната, сигнальная ракета, 40 граммов пороха и 4 револьвера, на ношение которых у него не имелось разрешения.

Во время расследования выяснилось, что различные детали оружия Якименко заполучил, когда его уволили с должности оружейника в Таллиннской тюрьме. Инвентарь списали и мужчина просто забрал его себе. У него и тогда не имелось разрешения на ношение оружия. Патроны же он накопил в течение долгого времени, так как ему выдавалось по 100 патронов в день для стрельбы в тире.

Двое пострадавших охранников также подали в отношении Якименко гражданский иск, чтобы востребовать возмещение ущерба за полученные травмы. Обсуждение данных обстоятельств объявили закрытым. Суд вынесет свое решение к 7 декабря. Ранее Якименко не наказывался в уголовном порядке.

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