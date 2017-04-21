21.04.2017, 12:48

ФОТО: Трамвайное движение в центре Таллинна нарушено

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Трамвайное движение в центре Таллинна нарушено
Andres Putting

В Таллинне из-за аварии и неисправности стрелки снова нарушено трамвайное движение.

Наиболее прямо нарушает трамвайное движение произошедшая на Пярнуском шоссе рядом с Драматическим театром посреди путей авария, из-за которой трамваи просто не могут проехать. Ликвидацией аварии занимается полиция.

Andres Putting

В то же время неисправность на кольце Виру мешает поворачивающим в сторону Балтийского вокзала трамваям, поскольку стрелка просто не работает. Техники пытаются снова запустить стрелку. До тех пор трамвай номер 2, по словам трамвайного диспетчера, поворачивает рядом с депо на Пярнуском шоссе у остановки "Вана-Лыуна" и едет оттуда дальше в сторону Балтийского вокзала.

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