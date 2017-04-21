ФОТО: Трамвайное движение в центре Таллинна нарушено

В Таллинне из-за аварии и неисправности стрелки снова нарушено трамвайное движение.

Наиболее прямо нарушает трамвайное движение произошедшая на Пярнуском шоссе рядом с Драматическим театром посреди путей авария, из-за которой трамваи просто не могут проехать. Ликвидацией аварии занимается полиция.

Andres Putting

В то же время неисправность на кольце Виру мешает поворачивающим в сторону Балтийского вокзала трамваям, поскольку стрелка просто не работает. Техники пытаются снова запустить стрелку. До тех пор трамвай номер 2, по словам трамвайного диспетчера, поворачивает рядом с депо на Пярнуском шоссе у остановки "Вана-Лыуна" и едет оттуда дальше в сторону Балтийского вокзала.