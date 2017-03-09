ФОТО: Таави Аас попал в аварию

В четверг утром мэр Таллинна Таави Аас попал в аварию: перед ним внезапно затормозил один автомобиль, и Аас в него врезался.

Аас рассказад Delfi, что ДТП случилось на окраине Таллинна, на перекрестке Пярнамяэ теэ и Вана-Нарва маантеэ.

По словам Ааса, ехавший впереди автомобиль внезапно затормозил, и Аас врезался в него. Он также добавил, что, к счастью, никто не пострадал, и далее этим делом будут заниматься страховые фирмы.