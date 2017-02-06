ФОТО: Судебное заседание по делу Кендера объявили закрытым: фанаты разочарованы

В понедельник в 10 часов в Харьюском уездном суде продолжилось слушание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в в создании детской порнографии. Еще неделю назад Кендер и его защитник Пауль Керес думали, что слушание будет открытым, однако в пятницу выяснилось, что нет.

По словам-пресс секретаря суда, слушание будет закрытым до окончания обсуждения доказательств, то есть написанного Кендером текста.

На место, кроме журналистов, пришли десятки людей, желающих поприсутствовать на заседании. Кендер обещал, что если в течение сегодняшнего слушания заседание будет объявлено вновь открытым, он сообщит об этом и ожидающим.

В конце декабря 2014 года полиция начала уголовное расследование в связи с опубликованной на сайте nihilist.fm заметкой Кендера.

Текст писателя под заголовком Untitled-12 состоял из детального описания половой связи между мужчиной и детьми, действующая при Министерстве культуры комиссия оценила текст как порнографический. Сам Кендер определил написанное как ужасы."Это такой текст, который написан для того, чтобы сломать голову читателя изнутри, чтобы уничтожить любую возможность для возбуждения, чтобы сделать порнографию отвратительной", — пояснил он.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за изготовление детской порнографии денежный штраф или тюремное заключение до трех лет.