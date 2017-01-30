ФОТО: Суд над обвиняемыми в убийстве таксиста продолжается — судмедэксперт дал разъяснения

В понедельник в 10 в Пярнуском уездном суде состоялось очередное слушание по делу жестокого убийства таксиста в Пярну.

Сегодня были представлены результату судебно-медицинской экспертизы.

Согласно обвинению, подозреваемые нанесли 65-летнему таксисту по меньшей мере 95 ножевых ранений, в результате которых тот скончался.

31 января 2016 года в 23:10 в полицию поступило сообщение, что в Пярнумаа угнано такси Mercedes-Benz, а с 65-летним водителем автомобиля не получается связаться. Согласно первоначальным данным, таксист получил вызов из деревни Пулли под Пярну.

Полиция выяснила, что за час до поступления сообщения автомобиль покинул территорию Эстонии через Икла, после чего сразу же связалась с коллегами в Латвии и Литве. Около трех часов ночи литовская полиция остановила соответствующий описанию автомобиль, в котором вместо пропавшего таксиста были двое молодых людей. Литовские полицейские задержали братьев, а в машине обнаружили окровавленные перчатки и газовые пистолеты. Утром 1 февраля неподалеку от деревни Пулли был найден труп пожилого таксиста.