09.01.2018, 13:10

ФОТО: Суд над группировкой, предположительно переправлявшей наркотики из Испании в Эстонию, а затем — в Россию

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rus.delfi.ee
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Medunitsa kohtuprotsess
Medunitsa kohtuprotsess. Medunitsa on vasakulFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над группой лиц во главе с Евгением Медуницей, обвиняемых в переправке наркотиков из Испании в Эстонию, а затем — в Россию.

Прокурор отметил, что двое обвиняемых находятся в тюрьме в Польше и пока не переданы Эстонии, и попросил суд выдать новое общеевропейское постановление об аресте.

Также выяснилось, что Медуница хочет вызвать из Украины в качестве защитника (наряду с Кюллике Намм) своего родственника, адвоката Михаила Смирнова. Суд эту просьбу удовлетворил.

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