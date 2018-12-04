ФОТО| Странная цепная авария в Курессааре: Audi протаранил забор и три автомобиля, которые влетели в стену дома

Сегодня утром в 6:18 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Курессааре на Пихтла теэ автомобиль врезался в забор дома. По первоначальным данным, автомобиль Audi въехал в забор частного дома и отлетел оттуда, врезавшись в три автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе дома и один — перед домом, сообщила Ляэнеская префектура.
Вдобавок к автомобилям, пострадала стоявшая на прицепе лодка. Также была повреждена стена расположенной на участке надворной постройки, потому что припаркованные автомобили, в которые влетел Audi, в свою очередь отлетели в надворную постройку.
Люди в аварии не пострадали.
Устроивший ДТП водитель Audi скрылся с места происшествия, его личность устанавливается. Также выясняются более точные обстоятельства случившегося.