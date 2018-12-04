04.12.2018, 13:46

ФОТО| Странная цепная авария в Курессааре: Audi протаранил забор и три автомобиля, которые влетели в стену дома

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rus.delfi.ee
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Liikulsõnnetus Kuressaares Pihtla teel
Liikulsõnnetus Kuressaares Pihtla teelFoto: Irina Mägi

Сегодня утром в 6:18 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Курессааре на Пихтла теэ автомобиль врезался в забор дома. По первоначальным данным, автомобиль Audi въехал в забор частного дома и отлетел оттуда, врезавшись в три автомобиля, два из которых были припаркованы во дворе дома и один — перед домом, сообщила Ляэнеская префектура.

Вдобавок к автомобилям, пострадала стоявшая на прицепе лодка. Также была повреждена стена расположенной на участке надворной постройки, потому что припаркованные автомобили, в которые влетел Audi, в свою очередь отлетели в надворную постройку.

Люди в аварии не пострадали.

Устроивший ДТП водитель Audi скрылся с места происшествия, его личность устанавливается. Также выясняются более точные обстоятельства случившегося.

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