ФОТО: Столкновение грузовика и легковушки в Вырумаа: погиб мужчина

Сегодня в Вырумаа произошла тяжелая авария — в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки погиб 40-летний водитель последней.

Võrumaa liiklusõnnetus Foto: Politsei

Сегодня, примерно в 15:00 Центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Рыуге, в деревне Вийтна. По первоначальным данным, водитель грузовика, совершая поворот налево на перекрестке с тремя пересечениями, не уступил дорогу Audi, у которой было преимущество — главная дорога.

В результате столкновения водитель Audi получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Полиция установила, что водитель грузовика, 19-летний молодой человек был трезв, у него имеются водительские права соответствующей категории.

Был ли трезв или пьян водитель Audi, выяснится в ходе экспертизы. Для выяснения обстоятельств аварии возбуждено уголовное дело.