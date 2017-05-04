04.05.2017, 20:59

ФОТО: Столкновение грузовика и легковушки в Вырумаа: погиб мужчина

 (12)
дополнено в 21:14
rus.delfi.ee
EST
Võrumaa liiklusõnnetus
Võrumaa liiklusõnnetusFoto: Politsei

Сегодня в Вырумаа произошла тяжелая авария — в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки погиб 40-летний водитель последней.

Võrumaa liiklusõnnetus Foto: Politsei

Сегодня, примерно в 15:00 Центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Рыуге, в деревне Вийтна. По первоначальным данным, водитель грузовика, совершая поворот налево на перекрестке с тремя пересечениями, не уступил дорогу Audi, у которой было преимущество — главная дорога.

В результате столкновения водитель Audi получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Полиция установила, что водитель грузовика, 19-летний молодой человек был трезв, у него имеются водительские права соответствующей категории.

Был ли трезв или пьян водитель Audi, выяснится в ходе экспертизы. Для выяснения обстоятельств аварии возбуждено уголовное дело.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии