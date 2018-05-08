ФОТО: Столкновение автобуса и легковушки в Таллинне, пострадали четыре человека

Сегодня в Таллинне на Пярнуском шоссе столкнулись автобус и легковушка, пострадали четыре человека.

Как сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьской префектуры, авария произошла около 11 часов рядом с домом по адресу Пярнуское шоссе, 30. Столкнулись автобус и машина. Автобус MAN врезался в машину Audi, которая в свою очередь от удара врезалась в другую Audi.

В ДТП пострадали три пассажира автобуса, которые упали в результате резкого торможения. Один из пострадавших — ребенок. Также пострадал водитель Audi.