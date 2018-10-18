ФОТО: Столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Но ничего не нашли(25)
Сегодня вечером столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Посетителей эвакуировали, но взрывного устройства не оказалось.
Сегодня вечером столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Посетителей эвакуировали, но взрывного устройства не оказалось.
В четверг вечером в полицию поступило сообщение о минировании в торговом центре Solaris в Таллинне, в связи с чем из центра проводится эвакуация людей.
Сообщение о минировании поступило в центр тревоги 18 октября в 17:06, сообщили в Пыхьяской префектуре.
Его оставил говоривший на эстонском языке мужчина, по словам которого в торговом центре Solaris на бульваре Рявала заложена бомба, передает rus.err.ee.
Полиция эвакуировала из центра людей, работали саперы. Движение транспорта не нарушено, сообщили в полиции.
Позже выяснилось, что все в порядке — ничего не нашли. ”Это была злонамеренная ложная тревога. К настоящему моменту полиция проверила центр и убедилась, что опасности нет. Центр и далее открыт для посетителей”, — поведала директор по маркетингу ”Солярис” Кристин Лепиксон.
Полиция выясняет личность звонившего.
Logistik
UR PRODUCTS AS (MU-CONSULTANTS ...
Tähtaeg: 31.10.2018
Ostujuht
OÜ EESTI HÖÖVELLIIST (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Materjali kvaliteedi spetsialist
OTTO BOCK ESTONIA AS
Tähtaeg: 19.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.