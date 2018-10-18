ФОТО: Столичному центру ”Солярис” сделали бомбовое предупреждение. Но ничего не нашли

В четверг вечером в полицию поступило сообщение о минировании в торговом центре Solaris в Таллинне, в связи с чем из центра проводится эвакуация людей.

Сообщение о минировании поступило в центр тревоги 18 октября в 17:06, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Его оставил говоривший на эстонском языке мужчина, по словам которого в торговом центре Solaris на бульваре Рявала заложена бомба, передает rus.err.ee.

Полиция эвакуировала из центра людей, работали саперы. Движение транспорта не нарушено, сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что все в порядке — ничего не нашли. ”Это была злонамеренная ложная тревога. К настоящему моменту полиция проверила центр и убедилась, что опасности нет. Центр и далее открыт для посетителей”, — поведала директор по маркетингу ”Солярис” Кристин Лепиксон.

Полиция выясняет личность звонившего.