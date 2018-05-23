ФОТО: Старая проводка стала причиной возгорания в одном из домов Кохтла-Ярве

В среду утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из домов, находящихся по улице Пярна в Кохтла-Ярве, произошло возгорание электрощита, в результате чего подъезд оказался сильно задымлен.

Прибывшие на место спасатели быстро ликвидировали возгорание, проветрили подъезд. Никто из жильцов не пострадал.

Как сказал порталу Delfi находившийся на месте происшествия специалист-энергетик, старая электропроводка — это явление, характерное для многих домов, которые были построены полвека назад, а то и более.

”Дома строили добротно, а вот проводка износилась, да и энергонагрузка на нее возросла. Товарищества не должны экономить на безопасности людей, в домах необходимо чаще проводить ревизию электрооборудования, вовремя принимать меры по замене устаревшей проводки”, — напоминает специалист.

Спасатели также напоминают, что необходимо вовремя заменять устаревшее электрооборудование.