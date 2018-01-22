ФОТО: Спасатели предупреждают: выходить на лед опасно, провалились уже два автомобиля

Спасательный департамент напоминает жителям Эстонии, что выезжать на лед на автомобиле опасно. Впрочем, разгуливать по льду пешком тоже не стоит.

Пыхьяский спасательный департамент сообщил Delfi, что выезжать н алед на автомобиле безопасно только на специальных ледовых дорогах — при условии, что Департамент шоссейных дорог открыл их для проезда.

Также стоит осторожно передвигаться по льду и пешком, так как погодные условия изменчивы, и толстый на вид лед может и не выдержать вес человека.

На данный момент под лед провалились уже два автомобиля: в субботу на карьере мяннику автомобиль Subaru и сегодня полицейский внедорожник в Пярнумаа.