22.01.2018, 19:00

ФОТО: Спасатели предупреждают: выходить на лед опасно, провалились уже два автомобиля

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 11 pilti
Kalamehed ja suusataja Pirita jõel Foto: Andres Putting

Спасательный департамент напоминает жителям Эстонии, что выезжать на лед на автомобиле опасно. Впрочем, разгуливать по льду пешком тоже не стоит.

Пыхьяский спасательный департамент сообщил Delfi, что выезжать н алед на автомобиле безопасно только на специальных ледовых дорогах — при условии, что Департамент шоссейных дорог открыл их для проезда.

Также стоит осторожно передвигаться по льду и пешком, так как погодные условия изменчивы, и толстый на вид лед может и не выдержать вес человека.

На данный момент под лед провалились уже два автомобиля: в субботу на карьере мяннику автомобиль Subaru и сегодня полицейский внедорожник в Пярнумаа.

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