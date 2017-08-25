ФОТО: Спасатели помогли запутавшемуся в электропроводах лебедю

Вчера вечером в 19:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на пляже Пикакари в электропроводах запутался лебедь, который повредил крыло и упал на землю.

Читатель Delfi Мартин Ханнус сделал фотографии на месте происшествия и сообщил: ”Сегодня вечером в электропровода залетел лебедь, ему на помощь пришла смелая спасательная команда, которая отвезла лебедя выздоравливать".

Спасательная команда Копли аккуратно поместила птицу в клетку и отвезла ее в зоопарк. По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, помощь находящимся в беспомощном состоянии зверям и птицам — один из самых частых типов вызовов, но лебеди, по сравнению с чайками, голубями и утками — более редкое явление.