11.12.2017, 18:59

ФОТО: Совершивший ДТП водитель Mercedes скрылся с места происшествия


rus.delfi.ee
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ФОТО: Совершивший ДТП водитель Mercedes скрылся с места происшествия
Delfi lugeja foto

Сегодня, примерно в 15:30, в Таллинне, на улице Тала произошла авария, в результате которой столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes. Люди в аварии не пострадали, однако водитель Mercedes скрылся с места происшествия.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Оля Кивистик, по первоначальным данным, Mercedes врезался в Hyundai. После стокновения Mercedes скрылся в направлении Ярвевана теэ.

Водитель Hyundai не запомнил номера машины Mercedes, но не исключает, что аварию могли видеть и другие участники дорожного движения. В связи с этим полиция просит помощи очевидцев аварии связаться с правоохранительными органами по номеру 612 3000 или э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

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