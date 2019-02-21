ФОТО: Сотрудник МуПо привлек внимание странным стилем вождения. Оказалось, виной всему телефон за рулем!

Читатель написал Delfi, что вчера в районе Таллиннского аэропорта видел машину МуПо, водитель которой странно ехал, отклоняясь от одного края проезжей части к другому.

По его словам, остановившись на светофоре стало ясно, что водитель сидит в телефоне за рулем. Даже когда загорелся зеленый свет, он не поднял голову и какое-то время еще стоял, уткнувшись в телефон, прежде чем сдвинуться с места

МуПо сообщило Delfi, что это серьезное нарушение и в отношении инцидента было инициировано дисциплинарное производство.