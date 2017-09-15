ФОТО: Сопровождавший французскую делегацию полицейский автомобиль попал в аварию возле Stockmann

Сегодня утром на перекрестке возле торгового центра Stockmann в Таллинне произошла авария с участием полицейского автомобиля и легковушки.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, около 7:30 утра в аварию попал полицейский автомобиль Škoda со включенными мигалками и сиреной, сопровождавший автоколонну с делегацией из Франции.

По предварительным данным, колонна во главе со Škoda пересекала перекресток Лийвалайя, Тартуского шоссе и Пронкси в направлении Нарвского шоссе, когда в Škoda сбоку врезался Toyota Yaris, попытавшийся проехать через перекресток. В результате случившегося люди не пострадали, но автомобили были повреждены. Сопровождающий автомобиль заменили, и колонна продолжила путь.