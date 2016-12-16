На Facebook-страничке Пыхьяской префектуры значится:
"В октябре прошлого года в районе Кристийне произошел достойный сожаления случай: арендатор, съезжая из квартиры, оставил своего кота и хомяка. Животные без еды, воды и без ухода жили там неделями.
Благодаря внимательным соседям информация дошла до владельца квартиры и до полиции. Несмотря на старания ветеринаров из приюта для животных, кот умер, но хомяк нашел приют в Ляэне-Харьюском полицейском участке, где о нем временно заботятся полицейские".