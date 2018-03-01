ФОТО: Смотрите, что произошло с совершившим вынужденную посадку самолетом SmartLynx во время приземления

По словам представителя латвийской авиакомпании SmartLynx, Ильвы Приеднице, совершивший вчера вынужденную посадку в Таллиннском аэропорту самолет Airbus A320-214 был технически исправен, несмотря на то, что на его счету 18 лет эксплуатации и 45 002 летных часа.

Приеднице подчеркнула, что все самолеты компании проходят регулярную проверку, в ходе которой предъявляются самые высокие требования. ”Безопасность пассажиров и экипажа — наш самый главный приоритет”, — сказала она Delfi.

По предварительной информации, воздушное судно Airbus A320-214, принадлежащее Smartlynx Airlines Estonia OÜ, в рамках тренировочного полета с семью членами экипажа на борту стартовало из Таллиннского аэропорта в 12:03. В ходе тренировки оттачивалось приближение к взлетной полосе и посадка. В 17:04 судно приблизилось к взлетной полосе в сторону Лагеди, после чего не смогло набрать высоту и задело полосу. По опписанию The Aviation Herald, во время столкновения наблюдались искры. После этого самолет вновь поднялся в воздух, повернул налево и совершил вынужденную посадку в направлении озера Юлемисте.

В ходе случившегося двое находившихся на борту человек получили легкие травмы.