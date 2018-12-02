02.12.2018, 14:10

ФОТО | Скользкая дорога одержала верх над молодым водителем: в Тарту в больницу угодила целая компания молодежи

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rus.delfi.ee
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Teelt välja sõitnud 18-aastase Audi Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция сообщает, чт ов субботу произошло два ДТП с пострадавшими.

В 13:15 на Линнамяэ теэ в Таллинне 57-летний водитель автобуса Scania резко затормозил, в результате чего в салоне упала 80-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Детали ДТП выясняются.

В 19:43 произошло ДТП на улице Раудтеэ в Тарту, где 18-летний водитель автомобиля Audi 80 из-за скользкой дороги не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. В автомобиле находились пятеро молодых людей, всю компанию доставили в Клинику Тартуского университета.

Как сообщает полиция, молодой водитель получил права всего два дня назад. Он был трезв, в на автомобили была соответствующая резина. Видимо, он неправильно оценил дорожные условия, в связи с малым опытом вождения.

Из доставленных в больницу пятерых человек четверых отпустили на домашнее лечение. Серьезнее всех пострадал 18-летний молодой человек, сидевший на пассажирском сиденье рядом с водителем. Молодежь спас от более серьезных травм тот факт, чт они все пристегнули ремни безопасности.

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