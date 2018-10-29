29.10.2018, 13:48

ФОТО: Сегодня утром в Ахтме под колесами грузовика погибла 20-летняя женщина

дополнено в 14:30
rus.delfi.ee
EST 37
Galerii: 5 pilti
Ahtme Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром, в начале 11-го, автомобиль в районе Кохтла-Ярве — Ахтме — сбил пешехода. В результате полученных травм женщина погибла.

По первоначальным данным, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе или непосредственно рядом с переходом, когда пешеход получила удар он грузового автомобиля, совершавшего правый поворот с улицы Тервизе на улицу Сыпрузе. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия.

За рулем был 58-летний мужчина, он был трезв и у него есть действующие права соответствующей категории. По первоначальным данным, шины автомобиля соответствовали требования, водителем были также соблюдены требования рабочего времени и времени отдыха. Дорожное покрытие в месте ДТП было мокрое.

"Выражаю искренние соболезнования близким погибшей девушки", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Сергей Андреев. "Причины и все обстоятельства этого трагического происшествия выяснит уголовное делопроизводство".

"По сравнению с прошлым годом, этот год на наших дорогах тяжелый, и я прошу всех участников дорожного движения быть внимательными. Перед тем, как совершить маневр, следует несколько раз убедиться в том, что совершать маневр безопасно, особенно в это время года, когда темнеет рано и выпадает много осадков — это самый тяжелый период для дорожного движения. Поэтому каждый человек должен сделать все от себя зависящее, чтобы на наших дорогах было безопаснее", — добавил Андреев.

В этом году произошло более 1200 ДТП, в которых погиб 61 человек и пострадало 1514 человек. В 2018 году погибло 10 пешеходов, повреждения получили 225 пешеходов. С участием грузовых автомобилей на данный момент произошло 133 ДТП, в них погибло 16 человек и пострадало 188 человек.

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