15.12.2018, 12:01

ФОТО: Сегодня ночью в Таллинне горел дом


rus.delfi.ee
EST 1
Luigel Kuu tänaval põles maja lausleegiga
Luigel Kuu tänaval põles maja lausleegigaFoto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в Таллинне на улице Куу в Луйге горел дом.

Представитель Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что центр тревоги получил сообщение о пожаре в 2:46. Прибывшие на место полицейские начали работы по тушению пожара и защите соседних здания.

Пожар локализовали в 4:12 и потушили в 6:54, никто не пострадал.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии