15.12.2018, 12:01
ФОТО: Сегодня ночью в Таллинне горел дом
Сегодня ночью в Таллинне на улице Куу в Луйге горел дом.
Сегодня ночью в Таллинне на улице Куу в Луйге горел дом.
Представитель Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что центр тревоги получил сообщение о пожаре в 2:46. Прибывшие на место полицейские начали работы по тушению пожара и защите соседних здания.
Пожар локализовали в 4:12 и потушили в 6:54, никто не пострадал.
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