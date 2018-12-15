ФОТО: Сегодня ночью в Таллинне горел дом

Представитель Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что центр тревоги получил сообщение о пожаре в 2:46. Прибывшие на место полицейские начали работы по тушению пожара и защите соседних здания.

Пожар локализовали в 4:12 и потушили в 6:54, никто не пострадал.