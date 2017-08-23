ФОТО: Сбивший насмерть в Мустамяэ женщину и ее собаку водитель проведет четыре месяца в тюрьме

6 июня Харьюский уездный суд признал виновным 19-летнего Николая в совершении аварии, повлекшей за собой смерть женщины и собаки, и оставлении места происшествия, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, из которых реально ему придется отсидеть четыре месяца.

Остальное наказание — с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, молодой человек после освобождения должен отказаться от прав на один год, а также выплатить в рамках гражданских исков 300 евро за причинение вреда здоровью и 12 000 за смерть близкого.

Напомним, что 11 февраля этого года в 22:20 60-летняя женщина и ее дочь переходили вместе с собакой дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома по адресу Сютисте теэ, 44. Неизвестный автомобиль темного цвета — как сообщалось на тот момент — наехал на одну из женщин и собаку и уехал с места ДТП.

Скорая помощь доставила 60-летнюю женщину с места происшествия в больницу, где она скончалась в результате полученных травм. Собака погибла на месте.