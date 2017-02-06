ФОТО: Сбивший насмерть девочку алководитель приговорен к пяти месяцам заключения и выплате 22 000 евро

Мужчина, который на смерть сбил в Тыстамаа девочку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку и должен будет выплатить семье погибшей 22 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба.

Дело велось в рамках договорного производства.

Виновникк аварии Андрусу Ярвик было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, из которых ему незамедлительно придется отсидеть 5 месяцев. Денежную компенсацию Ярвик уже перечислил на счет адвокатского бюро.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания мужчину на один год лшили права на управление моторно-транспортным средством. Также во время истытательного срока он должен будет участвовать в социальной программе.



В субботу, 26 июля 2014 года в 23:32 в центр управления полиции поступил вызов из Пярнумаа. Бабушка 14-летней Ханны-Мари сообщила, что в деревне Карстна произошла тяжелая авария. Ее внучку сбил внедорожник. Водитель даже не остановился, поспешив уехать.

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Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти жизнь девочки. Полиция приступила к поискам владельца Mitsubishi L200 35-летнего Андруса — на месте происшествия остался регистрационный знак машины, писали летом 2014 года Delfi и Eesti Ekspress.

Быстро распространялись слухи, что мужчина поспешил скрыться в лесу, поскольку перед тем как сесть за руль употреблял алкоголь. Роковой вечер он провел на празднике в деревне Кастна.

Внедорожник обнаружили поодаль от места аварии в перелеске, водителя поймали спустя 12 часов после происшествия.

Он оставался на свободе, потому что прокуратура отказалась принимать ходатайство о взятии под стражу. То, что он покинул место происшествия и скрывался не является достаточным основанием для того, чтобы держать его под стражей во время предварительного следствия.

”У подозреваемого не имеется ни одного действующего наказания, нет оснований подозревать, что он будет и в дальнейшем скрываться от следствия”, — объяснила тогда руководитель отдела по связям с общественностью окружной прокуратуры Кадри Таммай.

Андрус мог быть в шоковом состоянии. Он мог убежать с места происшествия не отдавая себе отчета. Люди в состоянии аффекта покидали место происшествия со сломанной ногой, а потом не могли адекватно объяснить произошедшее.

Однако возможно, причины отказа от заключения Андруса под стражу более значительны. В первую очередь, регистр наказаний по поводу этого мужчины чист, как стеклышко. На его имя нет ни одного действующего наказания — даже за превышение скорости. Во-вторых, он подробно рассказал следователю о происшествии. В-третьих — и значение этого пункта нельзя недооценить — у него хорошая репутация. Речь идет о счастливом супруге, отце двоих детей. Его супруга работает адвокатом в известном бюро. Однако женщина занимается не уголовными делами, а коммерческим правом. Андрус — мелкий предприниматель. Его деятельность часто связана с детьми.

В 2010 году он основал небольшую фирму по производству детской мебели. Помимо мебели фирма продает дрова. В деревне Кастна, где Андрус держит хутор, многие пользуются услугами фирмы. В 2013 году доход фирмы вырос в шесть раз.

Помимо этого, у Андруса есть недоходное объединение, целью которого является обновление и развитие деревни Кастна.

Издание Eesti Ekspress предложило Андрусу встретиться, но мужчина отказался. ”Благодарю за предложение. Пока идет уголовное расследование, я не имеют права разглашать информацию”, — ответил он тогда.