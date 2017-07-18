ФОТО: Саперы проверили подозрительный чемодан у Viru McDonald´s — в нем оказались картины и рамы

Сегодня около 19:20 пеший полицейский патруль заметил на улице Валли поблизости от Viru McDonald´s подозрительный предмет, проверить который отправили саперов.

По словам находящегося на месте репортера Delfi, речь шла о чемодане и кроме спасателей на место прибыли также скорая помощь и пожарные. Окрестности, в том числе половину горки Мусумяги, огородили лентами.

По словам репортера, подозрительный чемодан проверял робот-сапер, который работал со сбоями.

Несмотря на сбои, чемодан смогли открыть, и его содержимое пошел проверять сапер в защитном снаряжении.

При открытии чемодана репортер Delfi заметил белый пакет с рамами для картин и картинами. Около 20:40 установили, что чемодан не представляет опасности, и начали убирать огораживающие окрестности ленты.