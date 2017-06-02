ФОТО: Саперы остановили движение на площади Вабадузе, чтобы обезвредить мусорные мешки

Перед Таллиннской горуправой сегодня вечером под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента находились два бесхозных мусорных мешка, из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили.

Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что бомбовой угрозы горуправе, очевидно, сделано не было, но кто-то оставил перед зданием два мусорных мешка и саперы действуют согласно стандарту. "Когда мы получаем звонок о бесхозном мешке, то саперы обязаны отреагировать в соответствии с законом. Люди из здания эвакуированы. Дальнейшее решает руководитель саперов".

На площади Вабадузе движение было перенаправлено. По словам читателя Delfi, стоял и весь проезжающий через площадь общественный транспорт.

Около половины шестого спасатели сообщили, что подозрительные мешки расстреляли из водяной пушки и выяснилось, что они были наполнены мусором. "Каждый раз, когда человек таким образом оставляет мусорный мешок, выезжает множество оперативных служб и эту деятельность оплачивает человек", — напомнил представитель спасателей.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Сейко Куйк сказал Delfi, что в связи со случившимся пригласили на допрос в полицейский микроавтобус 43-летнего мужчину, в отношении которого начали производство по факту нарушения общественного порядка.