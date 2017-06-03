ФОТО: Саперы обнаружили в Мяннику более тысячи взрывных устройств

За последние пять дней саперы Спасательного департамента и Сил обороны в ходе специальных работ обнаружили в Мяннику в общей сложности 1156 взрывных устройств.
В основном, речь идет об артиллерийских снарядах, но встречались также мины и тому подобное. Найденные снаряды были доставлены на центральный полигон Сил обороны и уничтожены.
Всего за последние годы в Мяннику было найдено и обезврежено более 5000 взрывных устройств, относящихся преимущественно к Первой и Второй мировой войне.
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