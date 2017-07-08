08.07.2017, 21:12

ФОТО с места: В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина

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дополнено в 09:21
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 6 pilti
Foto: Argo Ingver

В субботу примерно в 20:30 на станции Каарепере человек попал под поезд и погиб, сообщила Лыунаская префектура полиции.

8 июля около 20:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Йыгевамаа в волости Паламузе человек попал под поезд, следовавший по маршруту Таллинн-Тарту.

По первоначальным данным, мужчина, личность которого пока не установлена, бросился под поезд у станции Каарепере и погиб. По данным на настоящий момент, поезд двигался со скоростью примерно 40 км/ч, заметив человека, машинист дал предупреждающий сигнал, но мужчина не отреагировал на него. Все детали произошедшего выясняются.

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