ФОТО с места: В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина

В субботу примерно в 20:30 на станции Каарепере человек попал под поезд и погиб, сообщила Лыунаская префектура полиции.

8 июля около 20:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Йыгевамаа в волости Паламузе человек попал под поезд, следовавший по маршруту Таллинн-Тарту.

По первоначальным данным, мужчина, личность которого пока не установлена, бросился под поезд у станции Каарепере и погиб. По данным на настоящий момент, поезд двигался со скоростью примерно 40 км/ч, заметив человека, машинист дал предупреждающий сигнал, но мужчина не отреагировал на него. Все детали произошедшего выясняются.