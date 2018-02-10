ФОТО С МЕСТА: Пьяный мужчина размахивал пневматическим оружием в казино у Балтийского вокзала

Полиция сегодня вечером задержала пьяного мужчину, размахивавшего пневматическим оружием в расположенном близ Балтийского вокзала в Таллинне казино.

"Сегодня в 16:56 Центр тревоги получил сообщение о том, что в расположенном на Тоомпуйестеэ казино немолодой мужчина размахивал похожим на оружие предметом", — сказала Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префетуры Барбара Лихтфельдт.

Отреагировавшие на тревожное сообщение полицейские и работники отряда быстрого реагирования задержали мужчину поблизости от места происшествия через 20 минут после инцидента. Задержанного 51-летнего мужчину доставили в отделение полиции и в ходе обыска нашли при нем пневматическое оружие.

По предварительным данным, в казино между 51-летним и 36-летним мужчинами в состоянии алкогольного опьянения вспыхнул конфликт. В инциденте никто не пострадал, и более точные обстоятельства происшествия выяснит следствие.

В отношении задержанного 51-летнего мужчины начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает тяжкое нарушение общественного порядка. Производством руководит Пыхьяская окружная прокуратура.