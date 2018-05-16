ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ярвамаа ночью взорвали банкомат в стене магазина Meie

Сегодня около 2:00 ночи в Ярвамаа в Аравете в магазине Meie взорвали банкомат.

Центр тревоги сегодня ночью в 1:58 получил сообщение, что в поселке Аравете от банкомата доносится сигнал тревоги, которому предшествовал похожий на взрыв звук. По прибытии на место выяснилось, что передняя часть банкомата разбита.

В здании нет жилых помещений, и в ходе инцидента ничья жизнь или здоровье не подверглись опасности. Полиция начала уголовное производство по статье, рассматривающей кражу.

"После поступления сообщения полиция сразу начала проверять место происшествия, и работы хватает и сейчас, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента", — сказал ведущий следователь Пайдеского отделения полиции Ян Аасма.

Уточняется, что использовали преступники для взрыва банкомата и сколько ущерба в общей сложности причинили.

Фотограф Delfi сообщил с места происшествия, что территория перед зданием после ограбления была вся в больших и маленьких осколках, несколько оконных стекол было разбито и на земле валялось около 200 евро мелкими купюрами.

По словам одного местного жителя, он слышал сильный взрыв, после этого сработала сигнализация. Первыми на место происшествия прибыли спасатели команды Аравете. По словам мужчин, ничего не горело, не видно было даже дыма.