18.06.2018, 09:45

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб мужчина

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rus.delfi.ee
EST 5
Avarii Antslas
Avarii AntslasFoto: Lugeja foto

Сегодня рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина.

Сегодня утром около 7:00 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии Вана-Антсла-Люллемяэ. По первоначальным данным, ехавшая со стороны Вана-Антсла Audi врезалась в другую Audi, которая ехала по главной дороге.

В результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина, сидевший рядом с водителем. Он находился в машине, которая выехала на главную дорогу.

Пострадали водители обеих машин. По данным полиции, дорога на месте аварии была сухая, видимость хорошая. Покрышки на машинах соответствовали требованиям, оба водители были трезвые и имеют водительские права. Во всех машинах люди были пристегнуты ремнями безопасности.

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