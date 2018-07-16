ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Вильянди совершено жестокое преступление: подожгли человека

В ночь на воскресенье в Вильянди в ходе ссоры подожгли человека.

Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры заключил под стражу 29-летнего и 33-летнего мужчины. Собранные к настоящему моменту доказательства позволяют утверждать, что она напали на 47-летнего мужчину и подожгли его. Также в качестве подозреваемого был задержан 36-летний мужчина.

Согласно подозрению, трое мужчин около трех часов ночи напали на улице Якобсони на 47-летнего мужчину, избили его ногами и ограбили. Пострадавшему удалось убежать, но преступники настигли его и продолжили избиение ногами. Затем 33-летний мужчина облил одежду пострадавшего горючей смесью, а 29-летний поджег его.

Потерпевший повалился на землю и стал по ней кататься, погасив таким образом пламя.

Полиция задержала двух подозреваемых сразу. Третий был задержан сегодня.

Потерпевший был доставлен в больницу. Полученные им повреждения угрозы жизни не представляют.

Более точные обстоятельства выяснит следствие.