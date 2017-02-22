22.02.2017, 20:10

ФОТО с места происшествия: В Вильянди Ford врезался в дорожный знак и Volkswagen


rus.delfi.ee
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Viljandis toimunud kahe auto kokkupõrke toimumispaik
Galerii: 12 pilti
Viljandis toimunud kahe auto kokkupõrke toimumispaik Foto: Kenno Soo

Сегодня раньше 11 часов в Вильянди на улице Ляэне автомобиль Ford врезался в дорожный знак и парковавшийся на краю улицы Volkswagen. Оба водителя пострадали в ДТП.

Сегодня утром раньше 11 часов произошло ДТП в Вильянди на улице Ляэне, где автомобиль Ford сбил дорожный знак пешеходного перехода и врезался в парковавшийся на краю улицы Volkswagen. В обоих машинах находилось по одному человеку, и они были доставлены в Вильяндискую больницу.

За рулем Ford находился мужчина 1949 года рождения, и в Volkswagen — мужчина 1943 года рождения. По первоначальным данным, у водителя Ford могло быть нарушение здоровья.

Спасатели очищали проезжую часть, и некоторое время движение на месте происшествия было нарушено.

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