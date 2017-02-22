ФОТО с места происшествия: В Вильянди Ford врезался в дорожный знак и Volkswagen

Сегодня раньше 11 часов в Вильянди на улице Ляэне автомобиль Ford врезался в дорожный знак и парковавшийся на краю улицы Volkswagen. Оба водителя пострадали в ДТП.

Сегодня утром раньше 11 часов произошло ДТП в Вильянди на улице Ляэне, где автомобиль Ford сбил дорожный знак пешеходного перехода и врезался в парковавшийся на краю улицы Volkswagen. В обоих машинах находилось по одному человеку, и они были доставлены в Вильяндискую больницу.

За рулем Ford находился мужчина 1949 года рождения, и в Volkswagen — мужчина 1943 года рождения. По первоначальным данным, у водителя Ford могло быть нарушение здоровья.

Спасатели очищали проезжую часть, и некоторое время движение на месте происшествия было нарушено.