ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Таллиннском порту водолазы достали из моря тело мужчины

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Сейко Куйка, Центр тревоги сегодня после 9 часов получил сообщение, что в Таллинне у терминала D в море нашли тело мужчины. С помощью наземных спасателей труп подняли из воды.

Мужчина должен был прибыть на судне в Таллинн 19 ноября в 23:50. По словам супруги пропавшего мужчины, во время их последнего разговора по телефону у мужчины был стресс.

Полицейские в тот же день проверили записи камер порта, но соответствующий описанию мужчина с судна не сходил и позже на палубе судна нашли принадлежащую мужчине сумку. Для сбора информации полицейские также пообщались с персоналом судна.

На судне мужчину в последний раз видели в 21:59. Вдобавок убедились, что мужчина не уезжал из Таллинна на автобусе. Полицейские пообщались с близкими мужчины и проверили больницы, но его не нашли. Описание и фотографии мужчины также передали всем патрулям Харьюмаа.

"На основании собранной информации, к сожалению, вероятнее всего, что мужчина или упал, или спрыгнул с судна в море", — сказала руководитель службы превенции и ведения производства Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко. В данный момент еще выясняют обстоятельства случившегося.