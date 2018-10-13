13.10.2018, 23:53

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет

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rus.delfi.ee
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Gaasiõnnetus Kakumäel Foto: Madis Veltman

В субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетнего и семилетнего. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети.

На вызов отреагировали спасатели, полиция и скорая помощь, которая доставила в больницу из того же дома двухлетнего ребенка и его родителей, сообщает советник по прессе окружной прокуратуры Каарель Каллас.

На данный момент известно, что в другой половине данного рядного дома также произошла утечка газа, но, к счастью, находившиеся там люди не пострадали. Спасатели проверяют другие дома, подключенные к той же газовой трассе, чтобы убедиться, что их жителям ничего не угрожает.

Эта трасса снабжает газом три улицы, и на данный момент утечки газа установлены в 12 домах. Спасатели связались с их жителями и убедились, что никто из них не пострадал. Подача газа на эти три улицы временно прекращена, спасатели продолжают проверку домов.

”На месте происшествия работают полицейские, эксперты и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. От имени всех служб выражаю глубокие соболезнования родителям погибших детей и их близким”, — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Вахер Пярн. Он добавил, что для выяснения причин утечки газа начато расследование, которое ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

По словам старшего прокурора Андры Сильд, прежде всего, выясняется, соответствует ли газовая система дома всем требованиям и осуществлялся ли ее контроль должным образом.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четырех и семи лет

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