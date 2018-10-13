13.10.2018, 23:53

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четерех и семи лет

 (40)
rus.delfi.ee
EST 28
Galerii: 16 pilti
Gaasiõnnetus Kakumäel Foto: Madis Veltman

В субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетнего и семилетнего. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети.

На вызов отреагировали спасатели, полиция и скорая помощь, которая доставила в больницу из того же дома двухлетнего ребенка и его родителей, сообщает советник по прессе окружной прокуратуры Каарель Каллас.

На данный момент известно, что в другой половине данного рядного дома также произошла утечка газа, но, к счастью, находившиеся там люди не пострадали. Спасатели проверяют другие дома, подключенные к той же газовой трассе, чтобы убедиться, что их жителям ничего не угрожает.

Эта трасса снабжает газом три улицы, и на данный момент утечки газа установлены в 12 домах. Спасатели связались с их жителями и убедились, что никто из них не пострадал. Подача газа на эти три улицы временно прекращена, спасатели продолжают проверку домов.

«На месте происшествия работают полицейские, эксперты и спасатели, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. От имени всех служб выражаю глубокие соболезнования родителям погибших детей и их близким», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Вахер Пярн. Он добавил, что для выяснения причин утечки газа начато расследование, которое ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

По словам старшего прокурора Андры Сильд, прежде всего, выясняется, соответствует ли газовая система дома всем требованиям и осуществлялся ли ее контроль должным образом.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В результате утечки газа в Таллинне погибли два ребенка — четерех и семи лет

13.10.2018
В субботу в 18:11 Центр тревоги получил сообщение о том, что в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух детей, четырехлетнего и семилетнего. По первоначальным данным, произошла утечка газа, от отравления которым и погибли дети.
Подробнее





Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

13.10.2018
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
-30% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
146,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
97,30 €

Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

13.10.2018
В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

Резкое подорожание стоимости вывоза мусора в разных регионах: с чем это связано?

13.10.2018
С 1 ноября вывоз мусора в Кохтла-Ярве подорожает почти на 80%. Местные власти решили удовлетворить ходатайство фирмы Ekovir, которая два года назад выиграла тендер на вывоз отходов с куда более низкой ценой, чем у конкурентов, а теперь объявила о невозможности работать по прежним тарифам. В Таллинне вывоз мусора тоже подорожает, но уже в связи с тем, что Ируская станция отходов сообщила о повышении цен. Сколько же придется платить и можно ли как-то уменьшить эту статью расходов — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Как в Эстонии живут заключенные и на что чаще всего жалуются

13.10.2018
В редакцию практически еженедельно приходят письма из мест лишения свободы. Кто-то жалуется на несправедливый приговор, кто-то от нечего делать делится своими мыслями о сущности бытия. При этом почти все жалуются на условия содержания, и ни один человек ни разу не написал, что эти условия хорошие. Поскольку для обычного законопослушного гражданина всё, что происходит за решеткой, — тайна за семью печатями, ”МК-Эстония” решила пролить свет на некоторые нюансы тюремной жизни. На часто задаваемые заключенными вопросы ответила представитель Министерства юстиции по вопросам тюрем Леаника Либеон.
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

13.10.2018
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине, пишет Lamp.
Подробнее