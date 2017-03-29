29.03.2017, 08:16

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Рапламаа поезд насмерть сбил пожилого мужчину

дополнено в 08:47
rus.delfi.ee
EST

Сегодня, 29 марта, примерно в 7:05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что примерно в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек.

По первоначальным данным, погиб пожилой мужчина. Его личность еще не установлена.

По словам представителя Ляэнеской префектуры Андреса Синимере, поблизости от места аварии нет перехода, а более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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