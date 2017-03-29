ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Рапламаа поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Сегодня, 29 марта, примерно в 7:05 работник железнодорожной станции Рапла сообщил, что примерно в 300 метрах от станции в сторону Хагуди под поезд попал человек.

По первоначальным данным, погиб пожилой мужчина. Его личность еще не установлена. По словам представителя Ляэнеской префектуры Андреса Синимере, поблизости от места аварии нет перехода, а более точные обстоятельства случившегося выясняются.