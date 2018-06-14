ФОТО с места происшествия: В Пярну мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал ножом полицейским

В четверг после 12:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Пикк в Пярну мужчин забаррикадировался в квартире многоэтажного дома и угрожал применить насилие в отношении сына.

Прибывшие на место полицейские не смогли попасть в квартиру, так как мужчина приставил к двери тяжелые предметы мебели. Он угрожал полицейским ножом.

С мужчиной в квартире находилась женщина. Информации о том, пострадала ли она от его действий, пока нет

Во время переговоров мужчину удалось успокоить, после чего полиция решила разрешить ситуацию с помощью службы быстрого реагирования. В итоге мужчина был задержан в квартире.

Было инициировано уголовное производство.