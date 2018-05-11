11.05.2018, 11:39

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ около остановки стреляли в людей из пневматического оружия

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rus.delfi.ee
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ около остановки стреляли в людей из пневматического оружия
Foto: Tiit Blaat

Сегодня около 9 утра в Центр тревоги сообщили о стрельбе в Ласнамяэ. Около остановки Virbi остановился автомобиль, из окна которого, по словам свидетелей, пассажир стал стрелять из пневматического оружия по ногам людей.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн сообщил, что на место инцидента выехали полицейские, но поблизости соответствующего описанию автомобиля не обнаружили.

Автомобиль был светло-серого цвета и передвигался с улицы Лийкури в направлении моста Варраку, но его дальнейший путь неизвестен. Детали произошедшего выясняются. Полиция просит всех, кто видел данный автомобиль или находился во время инцидента на автобусной остановке, связаться с полицией по экстренному номеру 112.

На данный момент полиция уже нашла одного свидетеля, который даст показания в течение дня.

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