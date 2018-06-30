ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший

Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба.

По словам очевидца, около бара стояла группа людей - они курили и разговаривали. "Между ними зашел спор и в какой-то момент появился пистолет, - рассказывает очевидец. - Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому, по всей видимости, в плечо".

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила, что согласно первоначальным данным, между двумя мужчинами завязалась драка. 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнего молодого человека.

Стрелявший задержан и доставлен в полицейский участок, пострадавший в больнице. Место происшествия оцеплено, там работаю криминалисты. У открывшего огонь мужчины есть действующее разрешение на огнестрельное оружие.

Детали происшествия будут установлены в ходе расследования.