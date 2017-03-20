ФОТО с места происшествия: Трехлетний ребенок застрял в лифте магазина в Ляснамяэ

В субботу трехлетний ребенок застрял в лифте для инвалидов в расположенном в Ласнамяэ продуктовом магазине Grossi.

18 марта в 11:19 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на улице Паазику маленький ребенок застрял в лифте.

По словам сообщившего, с ребенком было все в порядке, но он больше не мог выбраться из лифта. Речь шла об открытом сверху лифте старого типа.

Спасатели Ласнамяэ использовали лестницу и вытащили трехлетнего ребенка из лифта. По каким причинам ребенок попал в лифт, точно неизвестно.

При уточнении обстоятельств случившегося выяснилось, что речь шла о старом лифте расположенного на улице Паазику продуктового магазина Grossi. Сегодня до обеда лифт был на ремонте, и перед продуктовым магазином можно было видеть машину обслуживающего лифты предприятия.