ФОТО с места происшествия: Попавший в ДТП в Нарве мужчина умер в больнице

В прошлую субботу, 11 марта, в Нарве произошла авария, в которой столкнулись автомобили Kia и Mercedes-Benz. Сегодня после полудня в полицию сообщили, что находившийся за рулем Kia 52-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.

В полицию сообщили о ДТП на улице Пушкина в 23:30. По первоначальным данным, 52-летний мужчина совершал поворот назад и не убедился в его безопасности, когда в него сбоку врезался двигавшийся в том же направлении автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 19-летний молодой человек. Водитель Kia тяжело пострадал, и его доставили в Нарвскую больницу. В воскресенье, 12 марта, мужчину доставили в Клинику Тартуского университета, где он в понедельник вечером скончался, сообщила Идаская префектура.

Оба водителя в момент ДТП находились в автомобилях одни. Водитель Mercedes в ДТП не пострадал. Полиция выяснила, что управлявший Mercedes 19-летний молодой человек был трезв. Возможное опьянение управлявшего Kia мужчины выяснится в ходе экспертизы.

Идаская префектура начала уголовное производство для выяснения более точных обстоятельств случившегося.