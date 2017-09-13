ФОТО с места происшествия: На стройплощадке Merko в Таллинне погиб рабочий

Сегодня на строительном объекте многоквартирного дома Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого погиб человек.

При строительстве каркаса здания упал с высоты четвертого этажа рабочий субподрядчика, который, работая на оснащенном ограждением безопасности балконе, попытался передвинуть леса. Рабочий погиб на месте происшествия. Merko выражает соболезнования близким и коллективу погибшего. Для выяснения более точных обстоятельств начато расследование.