13.09.2017, 17:20

ФОТО с места происшествия: На стройплощадке Merko в Таллинне погиб рабочий

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 14 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня на строительном объекте многоквартирного дома Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого погиб человек.

При строительстве каркаса здания упал с высоты четвертого этажа рабочий субподрядчика, который, работая на оснащенном ограждением безопасности балконе, попытался передвинуть леса.

Рабочий погиб на месте происшествия. Merko выражает соболезнования близким и коллективу погибшего. Для выяснения более точных обстоятельств начато расследование.

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